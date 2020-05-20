Шакил О’Нил: я понял, что 1990-е были величайшей эрой баскетбола

Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил признался, что документальный сериал «Последний танец» напомнил ему, насколько прекрасен был баскетбол в 1990-е.
«Я только что понял, что 1990-е годы были величайшей эрой баскетбола», – приводит слова Шакила Sports Center в «Твиттере».
О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.
«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
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