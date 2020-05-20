Курбанов — о победе в Евролиге: как ребёнок всплакнул во время видеообращения мам

Форвард ЦСКА Никита Курбанов поделился воспоминаниями о победе красно-синих в «Финале четырёх» Евролиги сезона-2018/2019 и рассказал, как «армейцам» помог напутственный ролик, который для игроков записали их мамы.



«Те, кто занимался созданием этого видео, подёргали игроков за нужные струны. Каждый встретился со своим родным и любимым человеком не один на один, а именно при виде всей команды. Мы наблюдали, как мамы всем игрокам желали удачи, слышали слова поддержки, и, я думаю, все ощутили, что мамы говорили это не только своим сыновьям, а всем нам.

Мы все видели и слышали фразу «Мы за вас болеем» — слова переживания за успех команды. Это довольно интимное видео, потому что мама — это мама, это человек, с которым ты можешь всем поделиться, это лучший друг, а ты всё равно остаёшься ребёнком для своих родителей, и во время просмотра видео ты как ребёнок в теле здорового 30-летнего мужика, который сам является родителем, всплакнул, испытал накат эмоций, после чего это всё перевоплотилось в заряд энергии — я говорю о своих эмоциях. Конечно, для каждого это была такая точечная инъекция в сердце. Слова, которые прозвучали из уст мам, добавили такой внутренней энергии, что мы вышли на сто процентов эмоционально заряженными. Это очень сентиментальная история», — приводит слова Курбанова News.ru.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига» и Euroleague Basketball.

Видео доступно на странице ПБК ЦСКА в YouTube.