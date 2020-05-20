Агент Станислав Рыжов рассказал, как финансовый кризис отразится на европейском баскетболе

Официальный представитель Тимофея Мозгова и Сергея Карасёва Станислав Рыжов рассказал, как на европейском баскетболе отразится финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.
«Мне кажется, в Европе средние зарплаты не снизятся, но сократится количество свободных рабочих мест. То есть команды, которые не потянут финансовую гонку на том или ином уровне, предпочтут либо закрыться, либо спуститься в низший дивизион.
Что касается конкретно России, тут всё не так плачевно, учитывая, что титульные спонсоры заключают контракты с командами на календарный год. И такие компании, как «Норникель», «Газпром», «Металлоинвест», потратив чуть меньше в 2020-м, смогут выделить чуть больше на 2021-й. Поэтому чисто интуитивно я думаю, что сценарий будет как в Европе. Большинство клубов станут платить баскетболистам плюс-минус те же деньги, но будут и команды, которые останутся без привычного финансирования и покинут Единую лигу.
Прошу болельщиков не обращать внимания на суммы, которые агенты умышленно сливают в прессу. В 99% случаев цифры не соответствуют действительности. Знаю это, как человек, видевший много контрактов вживую. Порой суммы в СМИ увеличиваются в 1,5-2 раза от реальных», – приводят слова Рыжова «Известия».
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