Итудис — о победе над «Реалом» в полуфинале Евролиги в 2019 году: Родригес вдохновил ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о том, какой вклад в победу ЦСКА в полуфинале Евролиги с мадридским «Реалом» в 2019 году внёс испанец Серхио Родригес.



«Когда „Реал“ доминировал и отрывался в счете, я чувствовал, что наша команда очень хорошо готова психологически, вместе и по отдельности. Понимал, что ЦСКА не будет сдаваться и отступать до последнего момента, будет стараться воспользоваться каждой возможностью. Огромную роль сыграло и то, что Серхио Родригес вышел со скамейки, набрал очень важные очки и вдохновил всех собраться с силами.



Он продолжал набирать очки, продолжал верить в успех. Во время каждого тайм-аута он говорил, что мы обязательно выиграем, с каждым владением он вдохновлял остальных. Упоминания достойны все, но хочу отдельно отметить, что Родригес очень сильно повлиял на наш камбэк», — приводит слова Итудиса «Р-Спорт».