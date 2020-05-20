Чарльз Баркли рассказал, как начал снимать с себя одежду, чтобы сойти за сумасшедшего

Легенда НБА Чарльз Баркли раскрыл подробности инцидента с его арестом на парковке в декабре 1991 года.



«Эти ребята попросту врали во время дачи показаний. Когда стали известны права, судья и присяжные просто рассмеялись. Там ещё находился работник парковки, он сказал: „Я помню, как чёрный парень раздевался в снег, я думал, что с ним что-то не так, ведь на улице было холодно“. Я ответил ему, что пытался импровизировать — напротив меня стояли трое парней и я хотел, чтобы они подумали, что я сумасшедший», — приводит слова Баркли Reddit.



Баркли был арестован после драки — игрока преследовали три человека, один из них пытался вывести игрока из себя. В завершение инцидента Баркли сломал нос одному из своих обидчиков.