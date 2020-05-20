У «Химок» изменится бюджет, если они не будут играть в Евролиге в следующем сезоне

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что у подмосковного клуба изменится бюджет в случае неучастия «Химок» в баскетбольной Евролиге в сезоне-2020/2021.



«Режим самоизоляции сохраняется до 1 июня, спортивные объекты закрыты, мы с командой продолжаем поддерживать контакт по видеосвязи. Сейчас ждём от Евролиги хоть какого-то решения, мы с главным тренером обсуждаем, что может быть дальше, но пока вопросов больше, чем ответов. Будет доигран сезон или нет, если будет, то как, остаемся мы на следующий год в Евролиге или будем участвовать в Еврокубке, и тогда это совсем другой бюджет, но пока нет никакой конкретики.



Трудно представить, что реально доиграть весь регулярный чемпионат, провести плей-офф и „Финал четырёх“. Но, если это удастся, „Химки“, конечно, будут участвовать. В любом случае, ждем новостей от Евролиги», — приводит слова Павла Астахова ТАСС.