Экс-игрок ЦСКА Павел Коробков принял решение завершить карьеру в возрасте 29 лет

Победитель Евролиги в составе ЦСКА Павел Коробков принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 29 лет. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного ЦСКА в «Твиттере».



«Экс-центровой «армейцев» Павел Коробков завершил карьеру. Желаем здоровья и успехов на новом поприще», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА.



Ранее Коробков перенёс травму колена, его несколько раз прооперировали. В общей сложности спортсмен перенёс пять операций на травмированном колене, сроки восстановления после последней операции составляли около 12 месяцев. Спортсмен недавно заявил, что не сможет вернуться в большой спорт.



Помимо ЦСКА Коробков выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород».



Московский клуб Коробков покинул в июне 2018 года.