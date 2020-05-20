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Экс-игрок ЦСКА Павел Коробков принял решение завершить карьеру в возрасте 29 лет

Экс-игрок ЦСКА Павел Коробков принял решение завершить карьеру в возрасте 29 лет
Баскетбол / Евролига 0

Победитель Евролиги в составе ЦСКА Павел Коробков принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 29 лет. Об этом сообщила пресс-служба баскетбольного ЦСКА в «Твиттере».

«Экс-центровой «армейцев» Павел Коробков завершил карьеру. Желаем здоровья и успехов на новом поприще», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА.

Ранее Коробков перенёс травму колена, его несколько раз прооперировали. В общей сложности спортсмен перенёс пять операций на травмированном колене, сроки восстановления после последней операции составляли около 12 месяцев. Спортсмен недавно заявил, что не сможет вернуться в большой спорт.

Помимо ЦСКА Коробков выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород».

Московский клуб Коробков покинул в июне 2018 года.

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