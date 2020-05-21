АСВЕЛ сообщил тренеру об увольнении по электронной почте

Руководство французского баскетбольного клуба АСВЕЛ отправило в отставку главного тренера команды Звездана Митровича, отправив ему уведомление об увольнении по электронной почте, сообщает французское издание L'Equipe.



По информации источника, Митрович был уволен из клуба за «серьёзные проступки». Официального объявления об увольнении главного тренера пока не было.



Митрович работал в АСВЕЛе с 2018 года. Вместе с командой он стал чемпионом Франции в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб из Виллербана идёт на 15-й позиции в Евролиге, выиграв 10 матчей из 28.



Предполагается, что следующим местом работы Митровича станет мюнхенская «Бавария».

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.