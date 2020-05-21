Экс-игрок «Бостона» Пирс объяснил, почему Леброн не входит в топ-5 игроков в истории НБА

Бывшая звезда НБА Пол Пирс, ранее выступавший в составе таких команд, как «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Вашинтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс», рассказал, почему считает, что 35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не входит в пятёрку лучших игроков в истории лиги.

«Что сделал Леброн, чтобы создать какую-либо организацию с нуля? Я говорю об игроках, входящих в пятёрку лучших в истории НБА. Билл Расселл построил «Бостон». Карим Абдул-Джаббар, Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Тим Данкан, Кобе Брайант, Лэрри Берд – все эти игроки входят в десятку лучших игроков в истории, так как они помогали построить франшизу, либо же продолжали традиции», – цитирует Пирса Clutch Points.