Бывший одноклубник Джордана обвинил Netflix в искажении фактов в фильме «Последний танец»
Четырёхкратный чемпион НБА Хорас Грант обвинил Netflix в искажении фактов в документальном сериале «Последний танец». По мнению Гранта Майкла Джордана изобразили лучше, чем он был в реальности.
«Сериал занимательный, но все, кто играл вместе с Джорданом, понимают, что 90% описанного в нём – полная чушь, которая не имеет ничего общего с реальностью», — приводит слова Гранта Daily Mail.
«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
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