Источник: 11 клубов Евролиги проголосуют насчёт возобновления сезона

Решение по поводу возможного возобновления сезона Евролиги будет принято 25 мая, сообщает AS.



По информации источника 11 клубов, обладающих лицензией категории А, будут участвовать в голосовании. Такими клубами являются: «Анадолу Эфес», «Баскония», ЦСКА, «Барселона», «Фенербахче», «Маккаби Тель-Авив», «Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» и «Жальгирис».



Прежде чем проголосовать, клубы должны будут представить различные варианты возобновления сезона, в том числе и мест проведения матчей. Для принятия решения за него должно будет проголосовать большинство – минимум 6 команд. При этом 18 команд из 10 разных стран должны будут одобрить принятое решение в тот же день.

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса.