Тимофей Мозгов может сыграть за сборную в олимпийской квалификации

Центровой Тимофей Мозгов может сыграть за сборную России в олимпийской квалификации 2021 года, заявил главный тренер мужской национальной команды Сергей Базаревич.



«Наши основные игроки не молоды, они на год станут старше. Меня спрашивают про шансы Мозгова сыграть в олимпийской квалификации. Скажу так, шансы Мозгова сыграть в квалификации в следующем году выше, чем если бы она была сейчас. Он восстанавливается, есть возможность, что он вернётся на площадку», — приводит слова Базаревича ТАСС.

Олимпийские отборочные турниры по баскетболу пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23-28 июля этого года, но были в четверг перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года.

Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками» 31 июля 2019 года, с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).