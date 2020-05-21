Винс Картер поставил Джордана и Брайанта выше Леброна в рейтинге лучших игроков
Ветеран НБА Винс Картер поставил легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана на первое место в списке лучших игроков лиги всех времён. Вторую строчку он отдал трагически погибшему Коби Брайанту, а третью – звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.
«Сможет ли однажды Джеймс опередить Брайанта? Да, если Леброн снова выйдет в финал. Тогда он будет заслуживать ещё больше уважения. 10 попаданий в финальные серии? Двузначное число выходов в финал – с ума сойти», – приводит слова Картера Hoopshype.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.
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