Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Винс Картер поставил Джордана и Брайанта выше Леброна в рейтинге лучших игроков

Винс Картер поставил Джордана и Брайанта выше Леброна в рейтинге лучших игроков
Баскетбол / НБА 0

Ветеран НБА Винс Картер поставил легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана на первое место в списке лучших игроков лиги всех времён. Вторую строчку он отдал трагически погибшему Коби Брайанту, а третью – звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Сможет ли однажды Джеймс опередить Брайанта? Да, если Леброн снова выйдет в финал. Тогда он будет заслуживать ещё больше уважения. 10 попаданий в финальные серии? Двузначное число выходов в финал – с ума сойти», – приводит слова Картера Hoopshype.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.

Перкинс рассказал, с чего началась вражда Леброна Джеймса и Пола Пирса
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020