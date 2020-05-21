Базаревич: почему бы не начать следующий сезон раньше, если не будет доиграна Евролига

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что если баскетбольная Евролига сезона-2019/2020 не будет доиграна, то следующий сезон следует начать раньше. Окончательное решение о возобновлении или завершении турнира будет принято на совете организации 25 мая.



«Если сейчас не будет доиграна Евролига, то почему бы не начать следующий сезон раньше», — приводит слова Базаревича ТАСС.



Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что в случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей. По его словам, одним из вариантов завершения турнира является «Финал восьми».



Сезон Евролиги, как и большинство других турниров, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.