Стивен Эй Смит — Дэмьену Лилларду: уходи из «Портленда» в «Лейкерс», это цена чемпионства

Журналист ESPN Стивен Эй Смит посоветовал лидеру «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду покинуть клуб, если тот хочет завоевать чемпионский титул.
«Уходи из «Портленда». Это цена чемпионства. Покинуть «Портленд», и точка. Не хочу сказать ничего плохого о Лилларде, он знает, что думаю. Дэмьен заслужил быть первым в команде All-NBA в прошлом сезоне даже раньше, чем Карри, потому что Стефу явно мешали травмы, а Лиллард руководил игрой «Портленда» до финала конференции. Он звезда и отлично бросает.
Но вот что я вам скажу: мне нравится дуэт Лилларда с Макколлумом. С учётом того как сейчас всё устроено в лиге, не думаю, что они способны вдвоем выиграть чемпионат в «Портленде». Один из них должен уйти, чтобы клуб мог заполучить нужные активы, а второй заблистал бы и чаще владел бы мячом. Куда надо переходить Лилларду? В «Лос-Анджелес Лейкерс». Это будет нечто особенное», — приводит слова Смита Fadeaway World.
- 21 мая 2020
-
17:50
-
16:56
-
16:40
-
16:14
-
14:35
-
14:25
-
13:58
-
12:59
-
12:32
-
10:13
-
09:29
-
08:17
-
07:10
-
06:40
-
03:28
-
00:53
- 20 мая 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:55
-
20:39
-
19:50
-
18:39
-
17:27
-
16:52
-
14:13
-
14:01
-
13:30
-
12:34
-
10:12
-
09:28
-
00:25
- 19 мая 2020
-
23:59
-
22:43
-
21:21
-
20:38