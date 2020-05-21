Кущенко: меня сильно удивит, если сезон Евролиги будет продолжен

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил сомнения, что Евролиге удастся возобновить сезон.



«Желание Евролиги, во-первых, закрыть сезон по серьезным спонсорским контрактам, во-вторых, закончить соревнование и подвести некую финишную черту, мне понятно. Но сделать это будет крайне сложно.



Если взять даже одну только Евролигу, а ведь мы ждем решения еще и по Кубку Европы, где играет казанский УНИКС, то в турнире участвует 18 команд из десяти стран. Это не одно правовое и не одно экономическое пространство, это большое число стран, и в каждой из них своя текущая ситуация с пандемией: где-то ограничения слабее, где-то – жестче. Евролига всегда одним глазом смотрит на НБА, и там похожая ситуация: в одном штате одна ситуация с карантином, во втором – совершенно другая, а от этого зависит подготовка команд. В Европе та же ситуация, только вместо штатов – отдельные страны. Надо тщательно взвесить все за и против, надо понимать, как быть с границами, кто и куда может перелететь, как быть с американскими игроками. Мы же видим, что в европейских футбольных клубах уже есть отказы игроков приезжать.



Нужно четко понимать, что делать, если после возобновления снова появится положительный случай, еще один условный Гобер? Всё прекращать? Здесь очень много моментов, очень много историй, которые должны совпасть, чтобы Евролига провела, во-первых, не угрожающее ничьему здоровью, во-вторых, качественное со спортивной точки зрения соревнование. Пусть даже оно пройдет без зрителей и будет ориентировано на трансляции.



Задача наисложнейшая. С учетом всего вышеперечисленного меня сильно удивит, если сезон Евролиги будет продолжен. Слишком большое количество существующих в разных странах преград необходимо преодолеть, просто колоссальное. Слишком много компонентов должно совпасть», — приводит слова Кущенко «Р-Спорт».