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АСВЕЛ официально объявил об увольнении Митровича

АСВЕЛ официально объявил об увольнении Митровича
Баскетбол / Евролига 0

Руководство французского баскетбольного клуба АСВЕЛ официально объявило об увольнении главного тренера команды Звездана Митровича. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Митрович работал в АСВЕЛе с 2018 года. Вместе с командой он стал чемпионом Франции в 2019 году. В нынешнем сезоне клуб из Виллербана занимает 15-е место в Евролиге, выиграв 10 матчей из 28.

Предполагается, что следующим местом работы Митровича станет мюнхенская «Бавария».

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

АСВЕЛ сообщил тренеру об увольнении по электронной почте
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