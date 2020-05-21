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В случае возобновления сезона команды НБА сыграют по пять-семь игр и начнут плей-офф

В случае возобновления сезона команды НБА сыграют по пять-семь игр и начнут плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация планирует провести несколько матчей регулярного чемпионата в случае возоновления сезона, сообщает Sports Illustrated. По информации источника, лига планирует довести количество игр регулярного чемпионата до 70, а затем начать плей-офф. На момент приостановки сезона команды провели по 63-67 матчей.

Ранее стало известно, что НБА склоняется к тому, чтобы доиграть прерванный сезон-2019/2020 в «Диснейуорлде» в Орландо.

Ранее сообщалось, что Орландо и Лас-Вегас претендуют на проведение оставшихся матчей НБА. Ещё одним вариантом для лиги является Хьюстон — в Техасе к концу мая должны разрешить проведение спортивных мероприятий. Предполагается, что сезон будет возобновлён не раньше июля.

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.

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