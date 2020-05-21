«Панатинаикос» признали чемпионом Греции

Руководство Греческой федерации баскетбола приняло решение официально завершить чемпионат. Участники турнира единогласно назвали чемпионом страны «Панатинаикос», который лидировал на момент приостановки соревнований, сообщает Sportando.

ПАОК и «Арис», занимавшие места в зоне вылета, сохранят прописку в элитном дивизионе чемпионата страны. Ожидается, что в следующем сезоне число участников турнира будет увеличено до 16.

Напомним, об официальном завершении чемпионатов по баскетболу объявили уже во Франции, Италии и Единой лиге ВТБ, где было принято не определять чемпиона.

Ожидается, что в скором времени баскетбольные чемпионаты возобновятся в Германии и Израиле. В Испании формат продолжения первенства ещё обсуждается.