Молдавский баскетболист задержан в Ирландии с марихуаной на сумму € 100 тыс.
Молдавский баскетболист Николай Кожухарь задержан полицией в Беггарстауне (Ирландия). У спортсмена была обнаружена марихуана на сумму € 100 тыс. Вместе с Кожухарем были задержаны ещё два его подельника.
Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь Федерации баскетбола Азербайджана Вугар Азимов. Именно в чемпионате Азербайджана молдаванин выступал в конце минувшего года.
«Он играл за «Серкерде» в последнем сезоне Суперлиги где-то полтора месяца – с октября по декабрь. И покинул команду. Был очень недисциплинированным игроком, поэтому от него отказались. Зачем нам такой легионер, если свои баскетболисты лучше? А чем молдавский баскетболист занялся потом, вопрос уже не к нам», — приводит слова функционера Azerisport.
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