Кириленко: в оптимальном составе сборная России способна выиграть квалификацию Олимпиады

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил мнение, что сборная России по баскетболу способна выиграть олимпийскую квалификацию.

«У немцев выросло очень сильное поколение, все вышеперечисленные баскетболисты играют важные роли в своих клубах НБА. То же самое можно сказать и про хорватов, у которых есть великолепные Боян Богданович и Дарио Шарич, а также ряд талантливых, молодых ребят. Понятно, что в составе с игроками НБА это одни сборные, без них — другие.

И если календари НБА и мини-турниров действительно совпадут, это сыграет нам на руку. Но опять же — я не сторонник смотреть на других и обсуждать их проблемы. Нам самим важно собрать боеспособную сборную. Чтобы все лидеры были здоровы после тяжёлого сезона. Если у нас соберётся оптимальный состав, мы способны выиграть квалификацию, кто бы ни играл в составе у наших соперников. Наша победа над Хорватией в 1/8 финала Евробаскета-2017 — лишнее этому доказательство», — приводят слова Кириленко «Известия».

Напомним, ранее Международная федерация баскетбола (FIBA) определилась с новыми датами проведения олимпийской квалификации — теперь она запланирована на 29 июня – 4 июля 2021 года. В ноябре стало известно, что россияне будут играть в хорватском городе Сплите, где поборются за выход в группе А с командами Мексики и Германии.