Тренер сборной Испании: Шведу вполне по силам второй раз уехать в НБА

Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло прокомментировал слухи о возможном возвращении россиянина Алексея Шведа в НБА.
«Шведу вполне по силам второй раз уехать в НБА, он стабильно показывает топ-уровень в последние годы. Думаю, что у него наверняка будут хорошие предложения этим летом. Но захочет ли сам Швед менять обстановку и возвращаться в США? В «Химках» он чувствует себя очень комфортно, он любимец болельщиков, команда во многом формируется под него. О таком многие могут только мечтать. Поэтому я думаю, что защитник останется в России», — цитируют «Известия» Скариоло.
Напомним, что Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год, однако не смог закрепиться в основном составе «Нью-Йорка» и вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». Соглашение Шведа с подмосковным клубом истечёт грядущим летом.
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