Трэйси Макгрэйди: Коби действительно думал, что он лучше Джордана

Известный в прошлом баскетболист Трэйси Макгрэйди рассказал, что, выстраивая свою карьеру, легендарный защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант искренне верил в своё превосходство над Майклом Джорданом.
«Я проводил много времени рядом с Коби в 19-летнем возрасте. Если бы вы его видели, то могли подумать, что он уже долгое время был вместе с великими представителями игры. Его настрой сильно отличался от того, что можно лицезреть у других 19-летних парней. Этот человек действительно думал, что он лучше Майкла Джордана», – приводит слова Макгрэйди Fadeaway World.
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
Ранее Шакил О'Нил поделился видео с редкими кадрами игры один на один с Коби Брайантом.
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