Ерёмин: у России нет резерва для национальной команды

Глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин выразил мнение, что главной проблемой сборной России перед олимпийской квалификацией может стать возрастной состав команды.



«Я не разделяю мнение, что перенос олимпийской квалификации на год — плюс для нашей сборной. За это время может сойти с арены ещё пара возрастных игроков. А кто займёт их место? У нас нет резерва для национальной команды. Скажите мне, сколько баскетболистов за последние 10 лет стали важными фигурами в сборной. Их можно пересчитать по пальцам одной руки — Кулагин, Карасёв, Зубков. Да, можно вспомнить, что на ЧМ-2019 в Китай ездили Григорий Мотовилов и Андрей Сопин. Но это больше аванс молодым ребятам. Они молодцы, что не упали в грязь лицом, но это не тот уровень, который нам требуется.



У баскетболистов, которым после 30 лет, крупные контракты с клубами, и лишний раз рисковать своим здоровьем летом, выступая за сборную, только в нагрузку. Надо быть патриотом и очень любить свою родину, чтобы променять отпуск на игру за сборную. Такие качества есть далеко не у всех. Поэтому следующим летом Сергею Базаревичу будет не так просто уговорить всех наших ветеранов», — приводят слова Ерёмина «Известия».