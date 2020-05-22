Баркли считает, что Леброна нельзя считать тем, кто ближе всех приблизился к Джордану

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли полагает, что Леброн Джеймс по своему величию и уровню игры ближе к Мэджику Джонсону, чем к Майклу Джордану.
«По моему мнению, величайший игрок всех времён – Джордан. Я всегда утверждал, что Леброн ближе к Мэджику, чем к Майклу. Вы знаете, никогда не скажу плохого о Джеймсе. Но ближе всех к Джордану приблизился Коби Брайант. Он был парнем с уникальным видением, в стиле: «Я просто хочу выиграть, меня не волнует, что по этому поводу думают партнёры и тренер», – приводит слова Баркли Fadeaway World.
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
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