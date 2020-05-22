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РФБ огласит решение по поводу чемпиона России 27 мая

РФБ огласит решение по поводу чемпиона России 27 мая
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Российская федерация баскетбола 27 мая проведёт заседание исполкома по вопросу досрочного завершения чемпионата России в рамках Единой лиги ВТБ, сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

«Исполком пройдёт в следующую среду по видеосвязи», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России. Исполком РФБ на основании представления организаторов турнира эти итоги должен утвердить. Также на заседании будет рассмотрен вопрос с чемпионатами Суперлиги и первенства России среди юниоров до 21 года.

Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

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