РФБ огласит решение по поводу чемпиона России 27 мая

Российская федерация баскетбола 27 мая проведёт заседание исполкома по вопросу досрочного завершения чемпионата России в рамках Единой лиги ВТБ, сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.



«Исполком пройдёт в следующую среду по видеосвязи», — приводит слова Кириленко ТАСС.



Напомним, именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России. Исполком РФБ на основании представления организаторов турнира эти итоги должен утвердить. Также на заседании будет рассмотрен вопрос с чемпионатами Суперлиги и первенства России среди юниоров до 21 года.



Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

«Химки»: подчинимся РФБ, а в следующем сезоне завоюем чемпионское звание на площадке