РФБ огласит решение по поводу чемпиона России 27 мая

Российская федерация баскетбола 27 мая проведёт заседание исполкома по вопросу досрочного завершения чемпионата России в рамках Единой лиги ВТБ, сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.
«Исполком пройдёт в следующую среду по видеосвязи», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Напомним, именно Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России. Исполком РФБ на основании представления организаторов турнира эти итоги должен утвердить. Также на заседании будет рассмотрен вопрос с чемпионатами Суперлиги и первенства России среди юниоров до 21 года.
Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.
- 22 мая 2020
-
12:40
-
11:23
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
09:58
-
09:11
-
08:51
-
07:35
-
00:47
- 21 мая 2020
-
23:48
-
22:54
-
21:54
-
20:57
-
19:59
-
18:46
-
17:50
-
16:56
-
16:40
-
16:14
-
14:35
-
14:25
-
13:58
-
12:59
-
12:32
-
10:13
-
09:29
-
08:17
-
07:10
-
06:40
-
03:28
-
00:53
- 20 мая 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:55