Умер член Зала славы НБА и экс-тренер «Юты Джаз» Джеррри Слоун

Сегодня, 22 мая, стало известно о кончине легендарного специалиста, экс-тренера «Юты Джаз» 78-летнего Джерри Слоуна. Ветеран тренерского цеха умер от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

«Джерри Слоун всегда будет синонимом „Юты Джаз“. Он всегда будет частью команды и нашей организации. Вместе с его болельщиками, друзьями и семьёй мы скорбим. Мы благодарны за его преданность „Юте“, за десятилетия работы и преданности нашему клубу.

Член Зала славы работал с нами 23 года и оказал колоссальное влияние на «Юту Джаз». Он одержал с нами 1223 победы, 20 раз выводил команду в плей-офф и дважды добирался до финала плей-офф. Это образцовые достижения», — говорится в официальном заявлении клуба из Солт-Лейк-Сити.

Напомним, Слоун работал с «Ютой Джаз» в эпоху легендарных Карла Мэлоуна и Джона Стоктона.