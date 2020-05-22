Базаревич назвал топ-3 команд в своей карьере

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал команды, которые сыграли важнейшую роль в его профессиональной карьере.
«Ох, у меня так много клубов было… И не то чтобы по моей вине — времена были местами турбулентные. Конечно, один из самых важных клубов для меня — ЦСКА, где я начинал ещё в спортшколе и куда много раз возвращался. Второе — не по ранжиру, а по времени — московское «Динамо», в котором я раскрылся. Весёлый коллектив был, возвращался в эту команду тоже не раз, был и играющим тренером. В ЦСКА тоже молодёжку тренировал. Говорят, нельзя в одну реку войти дважды, а я в эти две реки заходил несколько раз.
НБА — отдельная история. Хотя и короткая. Конечно, по тем временам это было круто. Но это оставим за скобками.
Была ещё одна особенная команда. Иногда ты получаешь кайф от того, что борешься за титулы в сильном клубе. А иногда представляешь небольшую коммуну, приезжаешь туда — и, как говорят по-английски, делаешь разницу. Когда можешь доставить людям такую радость — это большие эмоции. Так было у меня в «Гориции» — и это было что-то невероятное. Лет 20 спустя туда приехал — и человек в гостинице меня узнал», — приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола.
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