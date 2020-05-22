Тони Паркер — об увольнении Митровича: он перешёл границы дозволенного
Владелец АСВЕЛа, легендарный в прошлом защитник «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Франции Тони Паркер рассказал, почему принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Звезданом Митровичем. По его словам, специалист перешёл «границы дозволенного» и не уважал контрактные обязательства.
«Процедура увольнения ещё не окончена, так что не могу вдаваться в детали. Очевидно, что решение принято не из-за результатов. Но когда ты работаешь в АСВЕЛе, здесь важен не только результат, но и уважение. Он перешёл границы дозволенного. Он не уважал некоторые вещи, о которых мы договаривались, подписывая контракта. При этом хочу сказать, что всегда стараюсь защищать тренеров», — приводит слова Тони Паркера Eurohoops.
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