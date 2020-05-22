Руководство НБА не хочет сокращать плей-офф
Известный обозреватель Эдриан Войнаровски рассказал, как в руководстве НБА планируют провести плей-офф.
«Сейчас руководство лиги и профсоюз игроков ведут переговоры о том, в каком формате всё будет доиграно и как пройдёт плей-офф в случае возобновления сезона. Адам Сильвер не хочет сокращать плей-офф. Он хочет видеть серии с семью матчами и таким образом попытаться максимально легитимизировать чемпиона», — рассказал Войнаровски в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.
Напомним, сезон в НБА был приостановлен в середине марта, после того как заражение коронавирусом было обнаружено у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Сейчас у лиги нет конкретной даты возобновления матчей, но ожидается, что НБА вернётся к середине июля.
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