Руководство НБА не хочет сокращать плей-офф

Известный обозреватель Эдриан Войнаровски рассказал, как в руководстве НБА планируют провести плей-офф.

«Сейчас руководство лиги и профсоюз игроков ведут переговоры о том, в каком формате всё будет доиграно и как пройдёт плей-офф в случае возобновления сезона. Адам Сильвер не хочет сокращать плей-офф. Он хочет видеть серии с семью матчами и таким образом попытаться максимально легитимизировать чемпиона», — рассказал Войнаровски в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.

Напомним, сезон в НБА был приостановлен в середине марта, после того как заражение коронавирусом было обнаружено у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Сейчас у лиги нет конкретной даты возобновления матчей, но ожидается, что НБА вернётся к середине июля.