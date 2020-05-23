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Пол Пирс: «Большое трио» из Майами не оправдало возложенных ожиданий

Пол Пирс: «Большое трио» из Майами не оправдало возложенных ожиданий
Баскетбол / НБА 0

Бывшая звезда НБА Пол Пирс, выступавший в составе «Бостон Селтикс», «Бруклин Нетс», «Вашинтгон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс», считает, что «Большое трио» — Леброн Джеймс, Крис Бош и Дуэйн Уэйд — не оправдало возложенных на них ожиданий.

«Большое трио» из Майами абсолютно не оправдало возложенных ожиданий. Если бы не Рэй Аллен и его бросок, они взяли бы лишь один титул. Давайте честно, какого результата вы ждали, когда Леброн Джеймс перешёл в «Майами» к Дуэйну Уэйду и Крису Бошу? В итоге они должны были взять только один титул из четырёх, но получилось выиграть два. Однако их потенциал позволял рассчитывать как минимум на три титула", — приводит слова Пирса Fadeaway World.

Ранее Пирс заявил, что 35-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не входит в пятёрку лучших игроков в истории лиги.

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