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Майк Джеймс: не думаю, что когда-то ещё сыграю в НБА, должен заработать максимум денег

Майк Джеймс: не думаю, что когда-то ещё сыграю в НБА, должен заработать максимум денег
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Майк Джеймс признался, что вряд ли когда-то вернётся в Национальную баскетбольную ассоциацию. Джеймс выступа в НБА в сезоне-2017/2018.

«Не думаю, что когда-то в жизни ещё сыграю в НБА. Это будет не очень умно с моей стороны – подписываться на меньшие деньги ради того, чтобы доказать что-то. Мне уже 30 исполнится в августе. Не буду играть в баскетбол вечно. Должен заработать максимум денег, достичь максимального успеха, чтобы, завершив карьеру, спокойно отправиться жить на ферму», — приводит слова Майка Джеймса «Р-Спорт» со ссылкой на интервью игрока защитнику краснодарского «Локомотива-Кубань» Миндаугасу Кузминскасу.

Ранее стало известно, что по окончании сезона Майк Джеймс станет свободным агентом.

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