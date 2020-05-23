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Майк Джеймс: когда сезон будет завершён, я стану свободным агентом

Майк Джеймс: когда сезон будет завершён, я стану свободным агентом
Баскетбол / Евролига 0

Форвард ЦСКА Майк Джеймс подтвердил, что у него нет контракта на следующий сезон с московским клубом.

«У меня нет контракта на следующий год. Когда сезон будет завершён, я стану свободным агентом», — приводит слова Майка Джеймса «Р-Спорт» со ссылкой на интервью игрока защитнику краснодарского «Локомотива-Кубань» Миндаугасу Кузминскасу.

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение о возможном возобновлении сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

27 марта руководство Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавируса объявило о досрочном завершении сезона без определения чемпиона. На момент окончания турнира лидером в таблице были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.

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