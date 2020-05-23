Майк Джеймс назвал лучшего тренера и 5 лучших игроков, с которыми работал

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс назвал главного тренера Димитриса Итудиса лучшим специалистом, с кем ему приходилось работать. Кроме того, американец назвал имена пяти лучших напарников по команде.

«Пять лучших игроков по позициям, с которыми мне приходилось играть в одной команде, — это Джру Холидэй, Девин Букер, Давис Бертанс, Энтони Дэвис и Демаркус Казинс. Лучший тренер – Димитрис Итудис. Очень нравилось работать и с Хави Паскуалем, но назову Итудиса», — приводит слова Майка Джеймса «Р-Спорт» со ссылкой на интервью игрока форварду краснодарского «Локомотива-Кубань» Миндаугасу Кузминскасу.