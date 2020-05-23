Майк Джеймс: в России с женщинами никогда не угадаешь. Бывал в местах, где они красивее

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс поделился впечатлениями от пребывания в России и заявил, что с «женщинами в стране всё в порядке».

«Стереотипизация России по-прежнему сильна и связана с прошлым. Считаю, каждому иностранному игроку необходимо пробовать самому, на своём опыте. Возможно, Россия на самом деле подходит не всем, но, как правило, все, кто приезжает, остаются довольны. Важно, что большинство команд в России всегда платят вовремя, с чем у многих в Европе проблемы.

Что касается женщин, с ними в России всё в порядке. Мне нравится. Про женщин в России я бы сказал, что никогда не угадаешь. Думаю, я бывал в местах, где женщины красивее. Например, Афины. Это какое-то безумие", — приводит слова Майка Джеймса «Р-Спорт» со ссылкой на интервью игрока форварду краснодарского «Локомотива-Кубань» Миндаугасу Кузминскасу.