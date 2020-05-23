Майк Джеймс: в России с женщинами никогда не угадаешь. Бывал в местах, где они красивее

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс поделился впечатлениями от пребывания в России и заявил, что с «женщинами в стране всё в порядке».
«Стереотипизация России по-прежнему сильна и связана с прошлым. Считаю, каждому иностранному игроку необходимо пробовать самому, на своём опыте. Возможно, Россия на самом деле подходит не всем, но, как правило, все, кто приезжает, остаются довольны. Важно, что большинство команд в России всегда платят вовремя, с чем у многих в Европе проблемы.
Что касается женщин, с ними в России всё в порядке. Мне нравится. Про женщин в России я бы сказал, что никогда не угадаешь. Думаю, я бывал в местах, где женщины красивее. Например, Афины. Это какое-то безумие", — приводит слова Майка Джеймса «Р-Спорт» со ссылкой на интервью игрока форварду краснодарского «Локомотива-Кубань» Миндаугасу Кузминскасу.
- 23 мая 2020
-
21:34
-
20:47
-
19:47
-
18:50
-
17:42
-
16:34
-
15:35
-
14:52
-
13:43
-
11:44
-
11:04
-
09:56
-
07:15
-
01:07
- 22 мая 2020
-
23:52
-
22:29
-
21:59
-
20:52
-
19:56
-
18:57
-
17:57
-
16:33
-
14:47
-
12:40
-
11:23
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
09:58
-
09:11
-
08:51
-
07:35
-
00:47
- 21 мая 2020
-
23:48
-
22:54