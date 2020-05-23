Защитник сборной России Бабурин вылечился от коронавируса

Защитник «Нижнего Новгорода» и сборной России по баскетболу Евгений Бабурин перенёс заболевание, вызванное коронавирусом. Об этом рассказала жена баскетболиста Мария на своей странице в «Инстаграме».
«Если совсем коротко, то самая главная новость в нашей семье — это то, что все родные наконец выписаны из больниц. Все перенесли COVID-19 с разной симптоматикой и степенью осложнений. Сейчас все дома. Ну а мы сегодня получили четыре отрицательных теста на двоих. Супруг перенёс данную заразу совсем бессимптомно, несмотря на контакт с моим братом, который оказался в больнице с осложнением — двусторонней пневмонией, спровоцированной вирусом. Если бы не положительный результат теста, я бы даже не поверила сама, что так бывает», — написала супруга Бабурина на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Марии Бабуриной в «Инстаграме».
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