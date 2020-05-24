Игроки Евролиги не хотят возобновления сезона
23 мая руководство Евролиги провело видеоконференцию с игроками всех 18 клубов. В переговорах приняли участие 36 игроков — капитаны и лидеры коллективов.
Боссы турнира попытались выяснить, возможно ли возобновить соревнования и как на это смотрят сами игроки. Большинство баскетболистов высказались против рестарта сезона и выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Евролига со своей стороны поделилась планом по возобновлению сезона и рассказала о соответствующем медицинском протоколе, сообщает Eurohoops.
Решение о досрочном прекращении сезона или возобновлении турнира будет принято до понедельника, 25 мая.
Напомним, из-за пандемии коронавируса розыгрыш Евролиги был приостановлен в середине марта.
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