Игроки Евролиги не хотят возобновления сезона

23 мая руководство Евролиги провело видеоконференцию с игроками всех 18 клубов. В переговорах приняли участие 36 игроков — капитаны и лидеры коллективов.

Боссы турнира попытались выяснить, возможно ли возобновить соревнования и как на это смотрят сами игроки. Большинство баскетболистов высказались против рестарта сезона и выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Евролига со своей стороны поделилась планом по возобновлению сезона и рассказала о соответствующем медицинском протоколе, сообщает Eurohoops.

Решение о досрочном прекращении сезона или возобновлении турнира будет принято до понедельника, 25 мая.

Напомним, из-за пандемии коронавируса розыгрыш Евролиги был приостановлен в середине марта.