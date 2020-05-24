Астахов: логично зафиксировать результаты этого сезона и начать готовиться к следующему

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов высказался о возможном возобновлении сезона Евролиги.
«Тут двоякая ситуация. С одной стороны, клуб будет нести очень много расходов. Это и дополнительные 5% годового оклада игроков, и чартеры до места проведения оставшихся игр, учитывая, что сейчас нет регулярных рейсов, а также проживание и питание делегации примерно из 30 человек в течение месяца. Это большие деньги. К тому же если сезон возобновится, то матчи будут проходить без зрителей. А это не в полной мере профессиональный баскетбол, учитывая, что мы всегда играем ради своих болельщиков.
С другой стороны, мы все соскучились по баскетболу, и у нашей команды есть шанс показать высокий результат. До приостановки турнира мы шли в зоне плей-офф, и впереди нас ждал довольно удобный календарь. Поэтому доиграть было бы интересно со спортивной точки зрения. Но опять же, в это верится с трудом. Собрать 18 команд в одном месте, провести сначала оставшиеся матчи регулярного чемпионата, затем «Финал восьми». Всё это в условиях карантина, когда игроки не смогут набрать хорошую форму. А вдруг кто-то из баскетболистов или тренеров получит положительный тест. Что тогда делать? Прерывать всё и опять отправлять нас по домам? На мой взгляд, было бы логичнее зафиксировать результаты этого сезона и начать готовиться к следующему», — приводят слова Астахова «Известия».
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