Вдова Брайанта получит в наследство около $ 200 млн

Вдова погибшего баскетболиста Коби Брайанта – Ванесса – получит в наследство около $ 200 млн, сообщает ESPN.
Именно столько составляет доля Брайанта в компании BodyArmor по производству спортивных напитков.
«Я потерял дорогого друга. В лице Брайанта потерял брата, а BodyArmor – отца-основателя», — сказал Майк Реполе, основатель BodyArmor.
В 2018 году Реполе продал большую долю марки. Общая стоимость сделки составила около $ 2 млрд. Доля Брайанта составила около $ 200 млн, и его вдова Ванесса получит эту сумму.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
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