Игроки «Зенита» оценили итоги видеоконференции Евролиги

Вчера, 23 мая, Евролига провела видеоконференцию с членами всех команд — участниц турнира. Впечатлениями от мероприятия поделились баскетболисты «Зенита» Евгений Воронов и Тим Абромайтис.

«Капитаны команд и игроки выразили мнение о происходящей ситуации. Руководство турнира с большим вниманием выслушало всех участников. Думаю, такой формат был очень полезен для решения об окончании или продолжении турнира», — сказал Воронов.

«Полезный диалог между всеми участниками процесса. Было задано много вопросов со всех сторон по поводу сложившейся ситуации. Главным является то, что все высказались. Надеюсь, все были услышаны. Теперь все в ожидании окончательного решения со стороны Евролиги», — приводит слова Абромайтиса официальный сайт «Зенита».