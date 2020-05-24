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Майк Джеймс: люди не могут пойти в ресторан, а вы хотите, чтобы мы играли в баскетбол

Майк Джеймс: люди не могут пойти в ресторан, а вы хотите, чтобы мы играли в баскетбол
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс в очередной раз намекнул, что не хочет возобновления сезона Евролиги.

«Люди не могут пойти и посидеть в ресторане, а вы хотите, чтобы мы играли в баскетбол. Вы не можете выйти на улицу без маски, но я должен играть в баскетбол. Придайте этому какой-то смысл», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, вчера, 23 мая, Евролига провела видеоконференцию с рядом баскетболистов, где обсуждался вопрос возможного возобновления чемпионата. По её итогам стало ясно, что большинство игроков не поддерживает идею доигровки сезона. Руководство турнира огласит решение по этому вопросу завтра, 25 мая.

Напомним, сезон был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса.

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