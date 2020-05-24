В ЦСКА опровергли, что в клубе выступают против доигровки сезона Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин опроверг информацию, согласно которой в «армейском» клубе выступают против возобновления сезона Евролиги.

«Раньше модное ныне слово „инсайдер“ называлось ярче — сплетник. Но смысл деятельности остаётся прежним», — приводит слова функционера ТАСС.

Ранее обозреватель и инсайдер портала Sportando Эмилиано Карчия сообщил, что в ЦСКА, «Химках», «Зените» и ряде других клубов Евролиги выступили против возобновления сезона Евролиги.

Отметим, вчера, 23 мая, прошла видеоконференция руководства Евролиги с игроками. После неё стало известно, что большинство баскетболистов также против проведения остатка сезона.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат был прерван в середине марта.