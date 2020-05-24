Тараканов: ЦСКА, «Химки» и «Зенит» должны сохранить место в Евролиге

Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов считает, что московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит» должны сохранить свои места в Евролиге, если сезон не будет доигран.



«Мне кажется, будет справедливо, если все участники этого сезона Евролиги в случае его досрочного завершения автоматически перейдут в следующий. Так и должно быть. Поэтому надеюсь, что у России снова будет три клуба в следующем сезоне. На это надеются все, включая сами команды, от этого зависят бюджеты», — приводит слова Тараканова «Р-Спорт».



Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение о возможном возобновлении сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.