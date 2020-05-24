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Тараканов: ЦСКА, «Химки» и «Зенит» должны сохранить место в Евролиге

Тараканов: ЦСКА, «Химки» и «Зенит» должны сохранить место в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов считает, что московский ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит» должны сохранить свои места в Евролиге, если сезон не будет доигран.

«Мне кажется, будет справедливо, если все участники этого сезона Евролиги в случае его досрочного завершения автоматически перейдут в следующий. Так и должно быть. Поэтому надеюсь, что у России снова будет три клуба в следующем сезоне. На это надеются все, включая сами команды, от этого зависят бюджеты», — приводит слова Тараканова «Р-Спорт».

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение о возможном возобновлении сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

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