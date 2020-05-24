Тараканов: никогда не оставался так долго без баскетбола, как сейчас

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов сравнил ситуацию с пандемией коронавируса с Олимпийскими играми 1980 и 1984 годов.



«Баскетбол всегда был важной частью моей жизни. Наверное, я никогда не оставался так долго без баскетбола, как сейчас. Вообще, в плане разочарования и надежд подобное я уже испытывал. Когда долго к чему-то готовишься, а этого не происходит. Так было, например, на Олимпиаде 1980 года, не самой полноценной для баскетбола из-за отсутствия ряда важных команд. Так было и на Играх 1984 года, куда наша сборная не поехала, и это было огромное разочарование.



В этом отношении эмоции можно сравнить с нынешними чувствами от затянувшегося отсутствия баскетбола. Вот сегодня, 24 мая, должен был состояться финал Евролиги. У меня была надежда, что хотя бы одна российская команда будет в финале. Рассчитывал, что буду в Кёльне, буду болеть за эту команду. Но жизнь распорядилась иначе», — приводит слова Тараканова «Р-Спорт».