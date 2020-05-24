Источник: Георгиос Воворас стал новым главным тренером «Панатинаикоса»

Георгиос Воворас стал новым главным тренером греческого «Панатинаикоса», сообщает Eurohoops. Напомним, 20 марта греческий клуб объявил об уходе с поста главного тренера команды американского специалиста Рика Питино.



Воворас работал в «Панатинаикосе» ассистентом главного тренера с 2016 года. В сезоне-2014/2015 был членом тренерского штаба казанского УНИКСа.



Официальное объявление о назначении Вовораса на должность главного тренера ожидается в июне.



Напомним, ранее стало известно, что руководство Греческой федерации баскетбола приняло решение официально завершить чемпионат. Участники турнира единогласно назвали чемпионом страны «Панатинаикос», который лидировал на момент приостановки соревнований.