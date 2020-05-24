Источник: Георгиос Воворас стал новым главным тренером «Панатинаикоса»
Георгиос Воворас стал новым главным тренером греческого «Панатинаикоса», сообщает Eurohoops. Напомним, 20 марта греческий клуб объявил об уходе с поста главного тренера команды американского специалиста Рика Питино.
Воворас работал в «Панатинаикосе» ассистентом главного тренера с 2016 года. В сезоне-2014/2015 был членом тренерского штаба казанского УНИКСа.
Официальное объявление о назначении Вовораса на должность главного тренера ожидается в июне.
Напомним, ранее стало известно, что руководство Греческой федерации баскетбола приняло решение официально завершить чемпионат. Участники турнира единогласно назвали чемпионом страны «Панатинаикос», который лидировал на момент приостановки соревнований.
- 24 мая 2020
-
19:25
-
18:32
-
17:20
-
16:45
-
15:45
-
14:59
-
13:34
-
12:49
-
11:50
-
10:57
-
09:27
-
08:51
-
07:18
-
06:52
-
00:22
- 23 мая 2020
-
23:59
-
22:52
-
21:34
-
20:47
-
19:47
-
18:50
-
17:42
-
16:34
-
15:35
-
14:52
-
13:43
-
11:44
-
11:04
-
09:56
-
07:15
-
01:07
- 22 мая 2020
-
23:52
-
22:29
-
21:59
-
20:52
Партнерский контент