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Источник: Георгиос Воворас стал новым главным тренером «Панатинаикоса»

Источник: Георгиос Воворас стал новым главным тренером «Панатинаикоса»
Баскетбол / Евролига 0

Георгиос Воворас стал новым главным тренером греческого «Панатинаикоса», сообщает Eurohoops. Напомним, 20 марта греческий клуб объявил об уходе с поста главного тренера команды американского специалиста Рика Питино.

Воворас работал в «Панатинаикосе» ассистентом главного тренера с 2016 года. В сезоне-2014/2015 был членом тренерского штаба казанского УНИКСа.

Официальное объявление о назначении Вовораса на должность главного тренера ожидается в июне.

Напомним, ранее стало известно, что руководство Греческой федерации баскетбола приняло решение официально завершить чемпионат. Участники турнира единогласно назвали чемпионом страны «Панатинаикос», который лидировал на момент приостановки соревнований.

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