Рыжов: за возобновление сезона будут голосовать испанские, турецкие команды и «Жальгирис»

Баскетбольный агент Станислав Рыжов поделился мнением о предстоящем голосовании о судьбе сезона-2019/2020 Евролиги.



«Наверное, всем интересно узнать, как команды будут голосовать в понедельник. Принципиально не общаюсь с клубами на эту тему, это их личное дело. Попытаюсь мыслить логично: если города заявляют, что готовы принять остаток сезона, наверное, команды из этих городов выступают за то, чтобы доиграть. Так что можем предположить только на основе новостей, что за будут голосовать испанские, турецкие команды и «Жальгирис».



В этом случае встанет вопрос. Мы же понимаем, что почти везде ведущие роли принадлежат легионерам. Как их обязать вернуться? После достижения соглашения между Евролигой и ELPA игроки получат 80% зарплаты, если сезон не будет доигран, 85% — если решат доиграть. Вне зависимости от того, насколько большие у людей контракты, работать два месяца за оставшиеся 5% зарплаты не захочет никто.



Соответственно, клубы, которые не задерживают выплаты, рискуют остаться без каких-то легионеров. Если же кому-то задерживали зарплату, то есть смысл вернуться. Насколько знаю, таких клубов немало.



Безусловно, Евролига может наказать игроков, которые откажутся выполнять контрактные обязательства, у организации есть юридические основания для этого. Но важно упомянуть, что наказание будет действовать только в рамках турнира, потому что глобальное лицензирование все равно находится под управлением ФИБА — институт открепительных писем международных переходов, национальные сборные и т.д. Реальные действенные наказания есть только в руках ФИБА, и, так как мы знаем о войне за главенство в европейском баскетболе, очевидно, что международная баскетбольная федерация не будет накладывать какие-то ограничения на игроков Евролиги. Диспозиция в этой войне может измениться…



Переведу на простой язык. Игроки, у которых гарантированные — без всяких опций — контракты на следующий сезон, будут вынуждены вернуться в расположение своих клубов даже за эти 5%, потому что их контракты, заключенные еще по докризисному курсу, очень ценны. Но заставить вернуться тех, у кого контракт кончается, не вижу способов», — приводит слова Рыжова телеграм-канал «Перехват».