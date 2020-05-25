Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Абринес: выиграть Евролигу легче, чем чемпионат Испании

Абринес: выиграть Евролигу легче, чем чемпионат Испании
Баскетбол / Евролига 0

Форвард «Барселоны» Алекс Абринес считает, что победа в Евролиге дастся каталонцам проще, чем победа в испанской лиге.

«Я считаю, что выиграть Евролигу легче, чем чемпионат Испании. В случае возобновления сезона АСВ финальная серия будет между „Реалом“ и „Барселоной“, а переиграть „Реал“ в пяти матчах крайне сложно. Но в „Финале четырёх“ Евролиги одержать победу не так и сложно — выиграть одну игру против „Реала“ и одну против „Анадолу Эфеса“ — это не столь трудная задача», — приводит слова Алекса Абринеса Eurohoops.

Отметим, вчера, 23 мая, прошла видеоконференция руководства Евролиги с игроками. После неё стало известно, что большинство баскетболистов также против проведения остатка сезона.

Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение о возможном возобновлении сезона будет принято до 25 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020