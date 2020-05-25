Абринес: выиграть Евролигу легче, чем чемпионат Испании

Форвард «Барселоны» Алекс Абринес считает, что победа в Евролиге дастся каталонцам проще, чем победа в испанской лиге.



«Я считаю, что выиграть Евролигу легче, чем чемпионат Испании. В случае возобновления сезона АСВ финальная серия будет между „Реалом“ и „Барселоной“, а переиграть „Реал“ в пяти матчах крайне сложно. Но в „Финале четырёх“ Евролиги одержать победу не так и сложно — выиграть одну игру против „Реала“ и одну против „Анадолу Эфеса“ — это не столь трудная задача», — приводит слова Алекса Абринеса Eurohoops.



Отметим, вчера, 23 мая, прошла видеоконференция руководства Евролиги с игроками. После неё стало известно, что большинство баскетболистов также против проведения остатка сезона.



Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение о возможном возобновлении сезона будет принято до 25 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

