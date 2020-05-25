Абринес: выиграть Евролигу легче, чем чемпионат Испании

Форвард «Барселоны» Алекс Абринес считает, что победа в Евролиге дастся каталонцам проще, чем победа в испанской лиге.
«Я считаю, что выиграть Евролигу легче, чем чемпионат Испании. В случае возобновления сезона АСВ финальная серия будет между „Реалом“ и „Барселоной“, а переиграть „Реал“ в пяти матчах крайне сложно. Но в „Финале четырёх“ Евролиги одержать победу не так и сложно — выиграть одну игру против „Реала“ и одну против „Анадолу Эфеса“ — это не столь трудная задача», — приводит слова Алекса Абринеса Eurohoops.
Отметим, вчера, 23 мая, прошла видеоконференция руководства Евролиги с игроками. После неё стало известно, что большинство баскетболистов также против проведения остатка сезона.
Сезон Евролиги был приостановлен в марте из-за распространения коронавируса. Решение о возможном возобновлении сезона будет принято до 25 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.
- 25 мая 2020
-
01:07
- 24 мая 2020
-
22:40
-
21:02
-
19:25
-
18:32
-
17:20
-
16:45
-
15:45
-
14:59
-
13:34
-
12:49
-
11:50
-
10:57
-
09:27
-
08:51
-
07:18
-
06:52
-
00:22
- 23 мая 2020
-
23:59
-
22:52
-
21:34
-
20:47
-
19:47
-
18:50
-
17:42
-
16:34
-
15:35
-
14:52
-
13:43
-
11:44
-
11:04
-
09:56
-
07:15
-
01:07
- 22 мая 2020
-
23:52