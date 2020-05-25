Профсоюз игроков Евролиги призвал отменить сезон-2019/2020

Профсоюз игроков Евролиги обратился ко всем командам-участницам турнира с просьбой проголосовать за отмену оставшейся части сезона-2019/2020, сообщает Nova.rs.
Накануне состоялась видеоконференция игроков и руководства Евролиги. В ней приняли участие 36 представителей 18 команд — капитаны и по одному ветерану. Подавляющее большинство спортсменов выступило против возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.
Сегодня, 25 мая, Евролига утвердит окончательное решение по продолжению или отмене оставшихся матчей. В голосовании будут участвовать 11 команд, которые обладают лицензией А. По сообщениям источников, за возобновление турнира выступают «Анадолу Эфес», «Барселона», «Маккаби» и «Реал».
Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».
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