«Химки» и «Зенит» интересуются экс-центровым «Хьюстона» и «Лейкерс» Блэком

Несколько дней назад «Маккаби» официально расторг контракт с центровым Тариком Блэком. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию. Как утверждает издание Crosarkа, теперь игроком интересуются два российских клуба – подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».
По оценкам издания, именно у последних лучшие шансы на то, чтобы уже этим летом подписать контракт с Блэком. В качестве аргумента называется финансовая мощь спонсора питерской команды – «Газпрома», который уже летом может стать главным партнёром Евролиги.
Большую часть сезона американский баскетболист провёл в лазарете, он восстанавливался после травмы колена.
В 11 матчах Евролиги экс-игрок «Хьюстон» и «Лос-Анджелес Лейкерс» набирал в среднем по 9,1 очка и делал 4,8 подбора.
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