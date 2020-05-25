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Сезон баскетбольной Евролиги и Еврокубка не будет доигран

Сезон баскетбольной Евролиги и Еврокубка не будет доигран
Баскетбол / Евролига 0

Организаторы баскетбольной Евролиги и Еврокубка приняли решение не доигрывать сезон-2019/2020, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил обозреватель Эмилиано Чарчия на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 25 мая, руководство Евролиги проводит итоговое заседание по сезону-2019/2020. Официальное заявление ещё не было обнародовано.

Евролига была нацелена на возобновления соревнований, рассматривая множество вариантов, но в итоге не нашла должного отклика. Накануне состоялась видеоконференция игроков и руководства турнира. В ней приняли участие 36 представителей 18 команд — капитаны и по одному ветерану. Подавляющее большинство спортсменов выступило против возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.

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